رئيس الوزراء الباكستاني بحث مع ترامب الأزمة في كشمير

قال وزير الخارجية الباكستاني إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحافي "اليوم تحدث (خان) إلى الرئيس ترامب. تم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة وخاصة الوضع في كشمير المحتلة".
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