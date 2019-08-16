مقتل 5 أشخاص بانفجار في مسجد بمدينة كويتا الباكستانية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 10 بجروح جراء انفجار وقع، اليوم، داخل أحد المساجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة كويتا عبدالرزاق شيما، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل المسجد، وتم تفجيرها بعد وقت قصير من أداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم إمام المسجد، وإصابة أكثر من 10 تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.