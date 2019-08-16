رويترز: ناقلة النفط الإيرانية بدأت تتحرك من ميناء جبل طارق

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت “رويترز”، اليوم الجمعة، تحرك ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 وتصاعد الدخان من مدخنتها وذلك بعد يوم من قرار السلطات بإنهاء احتجازها.

وتعد الناقلة محور أزمة بين طهران والغرب منذ أن احتجزها أفراد من مشاة البحرية البريطانية عند المدخل الغربي للبحر المتوسط يوم الرابع من يوليو للاشتباه في انتهاكها العقوبات الأوروبية بتهريبها شحنة نفط إلى سوريا الحليفة المقربة لإيران.

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وكانت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق، قررت إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة هناك، وذلك على الرغم من تقدم وزارة العدل الأمريكية بطلب للسلطات المحلية لمواصلة احتجاز ناقلة النفط “جريس 1”.

وتلقت سلطات جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني والتي تتمتع بحكم ذاتي، تعهدات رسمية مكتوبة من إيران، بأن السفينة لن تفرغ شحنتها في سوريا.

وقال رئيس المحكمة العليا في جبل طارق، أنتوني دودلي، إنه لا يوجد طلب أمريكي أمام المحكمة حاليا.