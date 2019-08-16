الان تتابع تحريك دعوى قضائية في ألمانيا ضد جاسوس لإيران لدى الجيش الألماني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرك الادعاء العام الألماني، دعوى قضائية ضد جاسوس مشتبه به لإيران لدى الجيش الألماني.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مقره بمدينة كارلسروه غربي ألمانيا، اليوم الجمعة، أن المتهم سيُجرى محاكمته أمام المحكمة الإقليمية في كوبلنتس بتهمة خيانة الدولة.

وتم القبض على المتهم الألماني -الأفغاني، 50 عاما، في يناير الماضي، في منطقة راينلاند غربي ألمانيا.

ويقبع المتهم في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وبحسب بيانات المحققين، عمل المتهم مترجما ومستشارا للشؤون الحضارية لدى الجيش الألماني منذ أعوام.

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وقال الادعاء العام: “بهذه الصفة كان ينقل المتهم معلومات لأحد الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، حيث كانت تمثل الوثائق المسربة أسرارا للدولة”.

ويتهم الادعاء العام الرجل بإفشاء أسرار الدولة في 18 حالة.

وكانت مجلة “دير شبيجل” الألمانية ذكرت في يناير الماضي أن الرجل كان لديه وصول إلى “معلومات حساسة عن مهمة القوات الألمانية في أفغانستان على سبيل المثال”، مضيفة أن الرجل كان يتجسس لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية.

وكانت الحكومة الألمانية، احتجت رسميا لدى الحكومة الإيرانية عقب القبض على الرجل، ونفت إيران هذه الاتهامات في ذلك الحين، منكرة أي اتصالات لها مع هذا الشخص.

وبحسب بيانات سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، تعتبر إيران -وكذلك روسيا والصين وأحيانا تركيا- فاعلا رئيسيا في الأنشطة التجسسية الموجهة ضد ألمانيا.

وبحسب معلومات الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، فإن الاستخبارات الإيرانية تبحث “باستمرار عن مصادر بشرية مناسبة لتغطية الاحتياج المعلوماتي لدى النظام الإيراني” حتى في القطاع العسكري.