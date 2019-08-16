مسؤول فلسطيني: إسرائيل تعمل جاهدة للتستر على جرائمها

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

قال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، إن القرار الإسرائيلي بمنع عضوتي الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب، وإلهان عمر، من زيارة فلسطين، محاولة إسرائيلية بائسة للتستر على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف “شعث” في بيان صحفي: “إسرائيل كدولة أبارتهايد عنصري تعمل جاهدة بكل السبل لإخفاء جرائمها وطمس حقيقة إجراءاتها وسياساتها العنصرية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين والسماح باقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين، وإعدامهما لطفلين بدم بارد على بواباته.

وعد قرار المنع الإسرائيلي انتقامًا من النائبتين “طليب وعمر” لمواقفهما السياسية المعارضة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ودعمهما لحركة المقاطعة (BDS)، مشيرًا إلى سماح إسرائيل خلال السنوات الماضية لعشرات أعضاء الكونجرس المؤيدين لها من زيارة المنطقة، ومحاولة الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية.