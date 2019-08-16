انتقدت اعتقال مصورة.. إيران تعاقب ممثلة شهيرة
الجمعة 16 أغسطس 2019
من جهته، ذكرت الشركة المسؤولة عن توزيع أحدث أفلام توسلي، الأربعاء، أن التلفزيون الرسمي قد منع بث أعمال النجمة الشهيرة على شبكات هيئة الإذاعة والتلفزيون في جميع أنحاء البلاد.
وقال مدير العلاقات العامة في "دار السينما"، بيام نيكفارد، إن مسؤولي الهيئة طلبوا منه حذف صور وصوت هانية توسلي من الأفلام التي لديها حضور فيها.
في الوقت نفسه، أشارت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون قد حظرت أيضاً ظهور نجمة شهيرة أخرى هي مهناز أفشار على شبكاتها.
ونقلت "إيلنا" عن منتجي فيلم شاركت فيه أفشار أن الهيئة أبلغتهم بأنه لن يُسمح بعرض فيلمها الأخير.
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