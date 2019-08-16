الأمم المتحدة تدعو إيران للإفراج عن 3 نساء تظاهرن رفضاً للحجاب

الجمعة 16 أغسطس 2019

دعا خبراء من الأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان، إيران، اليوم (الجمعة)، إلى الإفراج عن 3 نساء تظاهرن تعبيراً عن رفضهن ارتداء الحجاب، فيما تزايدت عمليات «توقيف الناشطات في الأسابيع الأخيرة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي بيان، أدان 5 مقررين خاصين للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل حول مسألة التمييز ضد المرأة، «العقوبات الطويلة بالسجن» التي اتخذت في حق 3 إيرانيات «اعتقلن تعسفاً، لأنهن احتججن علناً ضد الارتداء الإلزامي للحجاب». وقال هؤلاء الخبراء إن المحكمة حكمت على موجغان كيشافارز بالسجن 23 عاماً، و6 أشهر، فيما حكم على كل من ياسمان أرياني ومنيرة عربشاهي بالسجن 16 عاماً. وأكد خبراء الأمم المتحدة المستقلون أنه حكم على النساء الثلاث بتهمة «التجمع والتواطؤ في أعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة»، و«تشجيع ودعم الفساد الأخلاقي». وحُكم على كيشافارز أيضاً بتوجيه «إهانة للمقدسات». وقد وجّهت هذه الاتهامات بعد أن أظهر شريط فيديو على الإنترنت النساء الثلاث يوزعن الزهور في مترو طهران في 8 مارس (آذار)، اليوم العالمي للمرأة. وقال الخبراء في البيان: «ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذه الإدانات». وأضافوا: «نشعر بالقلق من ارتباط التوقيفات والأحكام الطويلة التي فرضت على هؤلاء النساء، ارتباطاً مباشراً بالممارسة السلمية لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع، في سعيهن لتحقيق المساواة بين الجنسين في إيران». وقد احتجزت النساء الثلاث في أبريل (نيسان)، ثم أفيد عن «اختفائهن القسري» خلال 9 إلى 14 يوماً. وقال الخبراء إنهن لم يتمكن من مقابلة محامٍ خلال المرحلة الأولى من التحقيق، و«لم يحصل ممثلوهن القانونيون على الحق في تمثيلهن خلال محاكمتهن». وتفيد معلومات متاحة لخبراء الأمم المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) 2018، بأن 32 شخصاً على الأقل قد أوقفوا، وأن 10 آخرين على الأقل قد سجنوا، لأنهم احتجوا على الارتداء الإلزامي للحجاب. وأشار الخبراء إلى أن «عمليات اعتقال الناشطات في مجال حقوق المرأة زادت في الأسابيع الأخيرة».

