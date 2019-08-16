9 صينيين و8 أوكرانيين خطفوا في الهجوم قبالة سواحل الكاميرون الخميس

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ياوندي: أعلن مسؤولان في الأمن والمرفأ لوكالة فرانس برس الجمعة أن تسعة بحارة صينيين وثمانية أوكرانيين خطفوا الخميس في الهجوم على سفينتين تجاريتين نفذهما قراصنة في المياه الإقليمية للكاميرون.

وكان أحد هذين المسؤولين أكد عند إعلانه عن حادثة الخطف الخميس أن الهجومين نفذهما "على الأرجح" قراصنة نيجيريون.

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وقال مسؤول في مرفأ دوالا لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "17 صينيا وأوكرانيا خطفوا"، موضحا أن "تسعة صينيين خطفوا على واحدة من السفينتين". وأكد عضو في جهاز الاستخبارات طلب عدم كشف هويته، لفرانس برس هذه المعلومات.

وكان مسؤول أمني أعلن لفرانس برس أن بحارة آسيويين وأوروبيين تعرّّضوا للخطف من سفينتهم الخميس قبالة دوالا (جنوب) في خليج غينيا، إلا انّه لم يحدد عدد المختطفين ولا وجنسياتهم.

وتعد مياه خليج غينيا الأخطر في العالم، بحسب المكتب البحري الدولي. وفي غالب الاحيان، يكون المعتدون بحارة من نيجيريا، يقومون بعمليات الاختطاف والاحتجاز بهدف الحصول على اموال لإطلاق سراحهم.