دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيران تنفي تقديم أي ضمانات مقابل الإفراج عن ناقلتها

دبي (رويترز) - نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الجمعة قوله إن إيران لم تقدم أي ضمانات لتأمين الإفراج عن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق مؤكدا أن الناقلة جريس 1 لم تكن متجهة إلى سوريا كما زعم محتجزوها.

كان فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني صرح أن أمر الإفراج عن الناقلة صدر بعد ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سوريا وهو ما ينتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تسنيم عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "لم تقدم إيران أي ضمانات للإفراج عن الناقلة جريس1...كما قلنا من قبل فإن وجهة الناقلة لم تكن سوريا ولو كانت سوريا فلا علاقة لأحد بالأمر".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)