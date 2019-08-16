شكرا لقرائتكم خبر عن "وقعوا فى بعض".. قيادى بالجماعة الإسلامية يتهم الإخوان بقتل شبابها فى رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن خلف عبد الرؤوف، القيادى بالجماعة الإسلامية، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، متهما إياها بأنها تورطت فى قتل أعضائها فى رابعة العدوية.

وقال القيادى بالجماعة الإسلامية فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قيادات الإخوان التي كانت تعلم بأنه سيتم سيفض اعتصامى رابعة والنهضة بل وكانت تعلم بموعد الفض ومع ذلك مضت في دعوتها للمعتصمين بالاستمرار في الاعتصام. لا أجد في نفسي حرج أن أقول لهم "قتلتموهم قتلكم الله".

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وتابع خلف عبد الرؤوف: قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل لمن أفتوا للصحابي الذي أصبح جنبا في المعركة وهو جريح في رأسه وكان البرد قارصا. فأفتوا له بوجوب الغسل فاغتسل فسال الدم من رأسه فمات. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قتلوه قتلهم الله.