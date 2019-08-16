شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية يطالب بتدشين حملة دولية لتعرية وفضح الإخوان خارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد ، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، ضرورة أن يكون هناك حملة دولية لتعرية وكشف جرائم الإخوان على مستوى العالم، مشيرا إلى ضرورة الجدية في مواجهة فكر الإخوان، وهذا يتوقف على مجموعة إجراءات أبرزها التوقف عن استخدام الإسلام السياسي كورق في الصراعات الدولية.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك ضرورة لمواجهة التطرف والتصلب الفكرى الذي يمثله الإخوان في الثقافة الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة أن تبدأ الحملة بمواجهة الأكاذيب الإخوانية، ثم التعرف على أضرار بقاء تنظيم سري يحمل أفكار مناهضة للوطنية وللقومية وللوسطية ذاتها.

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ولفت طارق أبو السعد، إلى ضرورة تدعيم رفض وتجريم فكرة الانتماء لجماعة داخل الجماعة الأم، وترسيخ القانونية مقابل العمل العام في المقنن، التأكيد على العلنية بديلا عن السرية، بالإضافة إلى مراقبة التمويل المتسلل لصفوف الإخوان وقطع الطريق عليه.