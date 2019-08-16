"متهم بتعذيب كلب".. تفاصيل القبض على جزار الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط جزار؛ متهم بتعذيب كلب وتقطيع جسده بـ"سكين" بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقيام جزار بتعذيب كلب وتقطيع جسده بالسكين، بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين قيام "مجدي. ع. ا" وشهرته "مجدي الدكر" جزار، مُقيم بمنطقة "العصلوجي"، بتعذيب الكلب وتقطيع جسده بواسطة سكين، قبل أن يقوم بسحله في الشارع بواسطة "موتوسكل"، وذلك بسبب خوف نجله من الكلب، فيما جرى ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 92199 جنح الزقازيق لسنة 2019، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.