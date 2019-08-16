محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط جزار؛ متهم بتعذيب كلب وتقطيع جسده بـ"سكين" بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقيام جزار بتعذيب كلب وتقطيع جسده بالسكين، بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتبين قيام "مجدي. ع. ا" وشهرته "مجدي الدكر" جزار، مُقيم بمنطقة "العصلوجي"، بتعذيب الكلب وتقطيع جسده بواسطة سكين، قبل أن يقوم بسحله في الشارع بواسطة "موتوسكل"، وذلك بسبب خوف نجله من الكلب، فيما جرى ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 92199 جنح الزقازيق لسنة 2019، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "متهم بتعذيب كلب".. تفاصيل القبض على جزار الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.