انفجار قنبلة داخل مسجد في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب أكثر من عشرين في انفجار قنبلة داخل مسجد في جنوب غرب باكستان. واستهدف الانفجار المصلين أثناء صلاة الجمعة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، محمد يوسف، إن الانفجار وقع داخل أحد مساجد منطقة "كوشلاك" بالقرب من مدينة "كويتا"، عاصمة إقليم بالوشستان المضطرب.

وأضاف يوسف أن القنبلة التي زرعت داخل المسجد انفجرت عندما شرع عشرات المصلين في أداء صلاة الجمعة.

ويتردد أن "كوشلاك"، وهي مدينة فقيرة هادئة تقع على طريق سريع يصل إلى دولة أفغانستان المجاورة، هي مقر جماعة "شورى كويتا" التابعة لحركة طالبان الأفغانية في باكستان.

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وقال طبيب يدعى سعيد بالوش، إن 25 مصابا، على الأقل، يتلقون العلاج في عيادات طبية في "كوشلاك" ومستشفيات في "كويتا".

وقالت صحيفة "دون" الباكستانية إن حصيلة ضحايا الانفجار خمسة أشخاص.

ويأتي هجوم اليوم بعد ثلاثة أشهر من آخر دموي استهدف أيضا مسجدا في "كويتا" أثناء صلاة الجمعة.

ولم تتبن أي جماعة مسؤولية هجوم اليوم، ولكن من المعروف أن جماعة "طالبان باكستان" و"تنظيم الدولة" (داعش) استهدفتا أماكن العبادة في بالوشستان في الماضي.

يشار إلى أن بالوشستان هو أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا، ويتاخم الحدود الأفغانية والإيرانية، وهو هدف للمسلحين الإسلاميين والجماعات الطائفية ومتمردين آخرين.