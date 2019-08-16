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المسماري: نسعى لقطع الدعم الخارجي عن ميليشيات طرابلس

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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية الليبية تواصل عملية استهداف مواقع المليشيات في محيط العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الجيش يسعى لقطع أشكال الدعم الخارجي عن المليشيات.
وأضاف المسماري - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) اليوم /الجمعة/ - "أن الجيش يسعى لاستدراج الإرهابيين إلى خارج العاصمة؛ لتجنيب المدنيين ويلات الحرب".
وكان المسماري قد صرح أمس بأن "القوات المسلحة خاضت مواجهات

ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مدينة (مرزق) جنوبي البلاج وسيطرت عليها بالكامل"، مشيرا إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين مناطق الجنوب.
وقال المسماري، إن مليشيات طرابلس تترنح أمام ضربات القوات المسلحة، خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة.
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