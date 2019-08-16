جرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع

رفضت جرينلاند، الجمعة 16 أغسطس، فكرة أنها قد تكون معروضة للبيع، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع مستشاريه بشكل خاص فكرة شراء أكبر جزيرة في العالم.
قال وزير خارجية جرينلاند، آني لون باجر، بحسب وكالة رويترز: نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع.
منطقة القطب الشمالي على جدول الأعمال خلال اجتماعات مع رئيسي وزراء الدنمارك وجرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.
ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاجن في سبتمبر، وستكون
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من تناول الأحاديث عن شراء جرينلاند.
جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية.
وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع مساعديه ومستشاريه في
وذكرت الوكالة أن بعض المستشارين في البيت الأبيض تعاملوا مع الفكرة كمزحة لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية.
وقال سورين إسبيرسن، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي لهيئة دي.آر الإذاعية: "إذا كان يفكر حقا في ذلك فهذا دليل أخير على أنه فقد صوابه".
وأضاف: "فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألف مواطن للولايات المتحدة هي فكرة سخيفة تماما".
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