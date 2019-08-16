الطيار "ضمير" أنقذ 233 راكبًا وهبط بطائرته في حقل زراعي

نجح طيار روسي يدعى ضمير يوسوبوف فى إنقاذ 226 راكبا وطاقما من 7 أفراد، بهبوطه في حقل ذرة بعد تعطل محركي طائرته قرب مطار أقلع منه بضواحي موسكو فجر أمس .

وكانت الطائرة قد اصطدمت بعد دقيقة من إقلاعها بسرب من طيور النورس، تسبب

في تعطيل محركيها ومنعها من الارتفاع بالشكل المطلوب، لذلك قرر الطيار الهبوط بها في الحقل بعد إطفائه المحركين وطي العجلات، في خطوة محفوفة بمخاطر حاسمة، خصوصا أن الطائرة لم تقض بالجو أكثر من دقيقة منذ أقلعت، وكان بخزانها 16 ألف لتر من الوقود تقريبا، فتم الهبوط بسلام، ولم يصب سوى 23 من ركابها برضوض وجروح معظمها طفيف، ثم تولى قائدها شخصيا تنظيم عملية إجلاء من كانوا فيها، قبل وصول رجال الطوارئ.

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين سيمنح الطيار ومساعده الأوسمة الحكومية التي يستحقانها في أسرع وقت ممكن.