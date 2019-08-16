قذف ثعبان ضخم طوله 13 قدمًا، كلبًا كاملًا من فمه، كان قد ابتلعه بالقرب من غابة في الهند
وتم تصوير المشهد المروع من قبل عشاق الحياة البرية المحلية في أودايبور، راجستان، في الهند، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
ويظهر الثعبان وهو يتسلل عبر العشب، قبل أن يبدأ في قذف الكلب الذي ابتلع رأسه أولًا
وفي غضون 14 ثانية، كان جسم الكلب خارج فمه ثم استقر الثعبان لفترة وجيزة قبل أن يُغادر المكان
وقال الرجل الذي قام بتصوير الفيديو على هاتفه المحمول: كنا في عملية إنقاذ للحيوانات، في الطريق، رأينا بعض الأشخاص منزعجين من ثعبان بيثون طوله 13 قدمًا قد أكل شيئًا ما، ومع اقترابنا منه، كان يقذف كلبًا.
وتستغرق الثعابين ما يقرب من نصف ساعة لتبتلع، ويمكنها ابتلاع الفريسة بأكملها لأن عظام الفك غير متصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثعبان يقذف كلبًا كاملًا من فمه بعد ابتلاعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.