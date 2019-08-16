ارتفاع حصيلة انفجار مسجد كويتا الباكستانية إلى 26 قتيلًا ومصابًا

أعلنت الشرطة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة كجلاك بمدينة كويتا إلى 22 مصابًا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. قتلى على الأقل.

وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية" - في تصريحات نقلتها قناة جيو نيوز الباكستانية: إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد.

أضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.

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