حاجّة سورية شابة تضع 4 توائم في مكة المكرمة

وضعت حاجة سورية شابة، 4 توائم دفعة واحدة، في أحد مستشفيات مدينة مكة المكرمة، خلال وجودها هناك لأداء مناسك الحج، في حالة نادرة قلما تشهدها البقاع المقدسة.

كانت الشابة التي تبلغ من العمر 23 عامًا، برفقة زوجها في الحرم المكي عندما فاجأتها آلام المخاض، ليتم

نقلها إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة، حيث أجريت لها هناك عملية قيصرية أسفرت عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن حمل الأم استمر 34 أسبوعًا فقط، فيما

تم نقل المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة، ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس، حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح مابين 1300 و 1800 جرام

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إن اثنين من التوائم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزه الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.