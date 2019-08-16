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مقتل 20 شخصًا في اشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة بإدلب

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 20 شخصا خلال عمليات القصف والاشتباكات التي تشهدها مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بين الجيش السوري، ومسلحي المعارضة خلال الـ 24 ساعة الماضية .


وأوضح المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة أن المحاور الشرقية والشمالية

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الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، شهدت عمليات قصف متبادل بشكل مكثف بين الجيش السوري وفصائل المعارضة وجبهة النصرة؛ ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا على الأقل في صفوف الطرفين منذ صباح يوم /الجمعة.


وأضاف أن الجيش السوري شن 33 غارة جوية على كل من التمانعة، وخان شيخون، والركايا، وكفر سجنة، وترعى، والشيخ مصطفى، ومعرة حرمة، وحيش، ومحاور التماس جنوب إدلب.


جدير بالذكر أن قوات الجيش السوري تمكنت في وقت سابق اليوم من استعادة السيطرة على بلدتي مدايا، وتل الأرجحي من قبضة مسلحي تنظيم جبهة "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي.

 

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