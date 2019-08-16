الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا "بذريعة الدهس"

قال مراسل سكاي نيوز إن الجيش الإسرائيلي قتل، الجمعة، فلسطينيا بذريعة تنفيذه عملية دهس جنوبي مدينة بيت لحم.
وأوضح المراسل أن عملية الدهس وقعت بالقرب من مستوطنة العازار جنوبي بيت لحم، مضيفا أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار علىالسائق. وتابع أن عملية الدهس لم تخلف أي قتلى باستثناء إصابة شخصين.
من جهته، اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الدهس "عملية إرهابية"، مشيرًا إلى أن السائق "تم تحييده".
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