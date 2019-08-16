كوريا الجنوبية تدعو الشمالية لحل المشاكل بين البلدين عبر الحوار

قال المكتب الرئاسي في سول اليوم الجمعة إن سلسلة الانتقادات التي وجهتها كوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية، ليست مفيدة للعلاقات بين الكوريتين، مؤكدا أنه حان الوقت لدفع بالعلاقات نحو المستقبل.

وقال مصدر في المكتب الرئاسي - ردا على سؤال أحد الصحفيين عن موقف الرئاسة الكورية الجنوبية من البيان الذي أصدرته "لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا (الشمالية)" اليوم /الجمعة/ والذي انتقدت فيه خطاب رئيس كوريا

الجنوبية مون جيه إن بمناسبة يوم عيد تحرير كوريا أمس /الخميس/ إنه بالنظر إلى القمم الثلاث بين الكوريتين والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك القمم، هناك حاجة للمضي قدما في العلاقات بين الكوريتين؛ من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأكد المسئول-وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أهمية حل كافة المشاكل من خلال الحوار والتعاون من أجل تطوير العلاقات بين الكوريتين، مضيفا أن البيان الصادر عن لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ليس مفيدا لتطوير العلاقات بين الكوريتين.وأشار إلى أنه ليس من الجيد أبدا تصعيب عملية الحوار، حتى ولو شعرت كوريا الشمالية باستياء من أمر ما أو كان لديها شكوى معينة، موضحا أن مون أكد في خطابه بمناسبة يوم عيد تحرير كوريا ضرورة مناقشة أي استياء على طاولة الحوار، داعيا كوريا الشمالية إلى إعادة التفكير في معنى خطاب الرئيس مون.