عشرات القتلى والجرحى في انفجار قنبلة في مسجد في باكستان

قتل شخصان وجرح 25 آخرون الجمعة، في انفجار قنبلة في مسجد في ولاية بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلنت مصادر في الشرطة.
وقال قائد شرطة بلوشستان محسن حسن بوت لوكالة "فرانس برس"، إن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية الصنع، وضعت تحت مقعد إمام المسجد وتم تفجيرها عن بعد". وأضاف أن "إمام المسجد وشخصاً آخر على الأقل قتلا وجرح 25 آخرون".
وأكد عبد الرزاق شيما وهو مسؤول آخر في الشرطة، وقوع الانفجار في مدينة كوشلاك التي تبعد نحو عشرين كيلومتراً عن كويتا عاصمة الولاية، وحصيلة الضحايا. ولم تتبن أي جهة التفجير.
وبلوشستان الواقعة على الحدود مع إيران وأفغانستان هي أكبر وأفقر ولايات باكستان. وهي تشهد باستمرار أعمال عنف يقوم بها انفصاليون محليون وجماعات متطرفة.
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