القوات العراقية تطارد إرهابيي "داعش" غربي البلاد

صرح قائد عسكري عراقي كبير اليوم الجمعة، بأن القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تفرض سيطرة كاملة، وتطارد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمق الصحراء الغربية أقصى غربي البلاد.

وقال اللواء قاسم المحمدي قائد "عمليات الجزيرة" في تصريح صحفي، إن "موضوع تواجد آلاف من الدواعش في وادي حوران في صحراء الأنبار كلام غير دقيق إطلاقاً، ونحن نراقب الوضع في الصحراء شمالي نهر الفرات في الجزيرة وجنوبي نهر الفرات في الشامية بضمنها وادي حوران، بشكل دائم".

وأضاف: "قد تتواجد عناصر إرهابية متنكرة بزي رعاة أغنام بأعداد محدوده بين 7 و10 إرهابيين يتنقلون بعجلة (سيارة) واحدة أو اثنتين في الصحراء الشاسعة والوديان السحيقة بين منطقة وأخرى، سواء في الشامية أو الجزيرة، ولكنهم يتعرضون للقتل والتدمير بشكل شبه يومي".

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وأكد المحمدي إن "إرهابيي داعش يستغلون رعاة الاغنام لجملة أمور، منها إيصال مواد الدعم اللوجستي والمياه والأطعمة والوقود إليهم، وكشف تحركات القوات العراقية، وأيضاً لتغطية تحركاتهم".

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وقال: "نحن نقوم حالياً بتحديد تحركات وأماكن رعاة الأغنام، بما لايوثر على الأمن، ونطمئن الجميع أن العناصر الإرهابية في الصحراء الواسعة تشعر بأنها محاصرة ومطاردة، لأن هناك متابعة لهم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي والعمليات العسكرية الأرضية".