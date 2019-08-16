كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة انفجار مسجد كويتا الباكستانية لـ26 قتيلًا ومصابًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة كجلاك بمدينة كويتا إلى 22 مصابًا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل.

وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية" - في تصريحات نقلتها قناة جيو نيوز الباكستانية: إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد.

أضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.