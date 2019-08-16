كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تنتقد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت وزارة الخارجية التركية، التصريحات التي أدلى بها جلعاد أردان، وزير الأمن العام الإسرائيلي، لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

وقال بيان وزارة الخارجية "نرفض تماما تصريحات وزير الأمن العام الإسرائيلي فيما يتعلق بتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، هذا مؤشر على عقلية مشوهة."

وقال البيان "من الواضح أن أي تلميح ومبادرة للتحيز على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ستزيد من تفاقم التوتر في المنطقة."

وأضاف البيان: "في الواقع، خلال عيد الأضحى، أصيب العديد من الفلسطينيين نتيجة لتدخل الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم الشريف، بينما كانوا يحاولون منع الغارات الاستفزازية التي تقوم بها بعض الجماعات اليهودية المتطرفة ضد المسجد الأقصى".

وقال البيان إنه ينبغي حث السلطات الإسرائيلية على وضع حد لممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنب الأعمال والتصريحات غير المسؤولة التي ستزيد التوترات في المنطقة.

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وصرح جلعاد أردان للإذاعة الإسرائيلية يوم الثلاثاء: "أعتقد أن هناك ظلمًا في الوضع القائم منذ عام 1967".

"وتابع: "نحن بحاجة إلى العمل لتغيير [الوضع الراهن] بحيث يمكن لليهود في المستقبل، بمساعدة الله، أن يصلوا في الحرم القدسي الشريف".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، حيث تقع الأقصى، خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. في عام 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي على الإطلاق، ضمت إسرائيل المدينة بأكملها، مدعية أنها عاصمة "الدولة الأبدية وغير المقسمة" التي أعلنتها الدولة اليهودية.

بالنسبة للمسلمين، تمثل الأقصى ثالث أقدس موقع في العالم بعد مكة والمدينة، ويشير اليهود إلى المنطقة باسم "جبل الهيكل"، بدعوى أنها كانت موقع لمعبدين يهوديين في العصور القديمة.