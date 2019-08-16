كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 من مسلحي الحوثي خلال مواجهات مع الجيش بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ستة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الخميس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف.

وبحسب موقع الجيش، اندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من المليشيا، التقدم باتجاه جبل صبرين في مديرية خب والشعف.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع ستة من عناصرها، وجرح آخرين.