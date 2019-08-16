كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية يتفقد أبطال الجيش في جبهة قانية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية العميد الركن سيف الزعزعي، اليوم، أبطال الجيش من منتسبي فرع الشرطة العسكرية بمحافظتي ذمار والبيضاء وأفراد اللواء 159 المرابطين في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وخلال الزيارة أشاد العميد الزعزعي بالمعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها افراد ومنتسبو فرع الشرطة العسكرية في محافظتي ذمار والبيضاء وأفراد اللواء 159 مشاه المرابطين في جبهة قانية بمحافطة البيضاء.

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مثمناً الانتصارات المتواصلة التي يحققها هؤلاء الأبطال وما يسطرونه من مواقف بطولية نادرة وهم يتصدون لمليشيات الحوثي الإرهابية في جميع المواقع العسكرية في جبهة قانية.

وحث الزعزعي قيادة وأفراد فرعي الشرطة العسكرية بذمار والبيضاء على مزيد من اليقضة العالية ورفع الجاهزية القتالية والصبر والثبات والاستبسال في مواجهة المليشيات الانقلابية حتى يتم دحرها.

وأكد استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني اليوم بدعم وإسناد التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية حتى استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستكمال تحرير كل تراب الوطن من تلك المليشيات الإرهابية.