كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المليشيا ترتكب جرائم واختطافات في صنعاء بعد مصرع شقيق زعيم المتمردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد صنعاء عملية اختطافات متواصلة تقوم بها مليشيا ايران الحوثية ضد المدنيين بعد اغتيال شقيق زعيم المتمردين

وتحدثت مصادر مقرّبة من ميليشيا الحوثي، وفقا لصحيفة البيان عن اتهامات متبادلة داخل صفوفها بشأن التصفيات التي طالت عدداً من عناصر الميليشيا آخرهم شقيق عبد الملك الحوثي والذي وجد مقتولاً داخل أحد المنازل في حي حده في صنعاء، لتؤدّي هذه الاتهامات إلى حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الأشخاص، بتهمة التعامل مع الشرعية والتحالف بعضهم موظفين في دوائر مدنية حكومية خاضعة لسيطرة الميليشيا.

وأكّدت المصادر، اعتقال العشرات كل يوم بموجب تقارير ما يسمى جهاز الأمن الوقائي للميليشيا ووحدة تتجسس على العناصر ويشرف عليها القيادي حمزة الحوثي والتابع لمكتب قائد الميليشيا، بهدف ملاحقة ومراقبة الأعضاء والذين يتهمون بالتعاون مع الشرعية والتحالف، حيث تخضع مكالمات هذه العناصر وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقاتهم للمراقبة، فضلاً عن القرارات أو التوجيهات التي تصدر عنهم.

رعب

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وفي خضم موجة الرعب التي تعيشها الميليشيا، كشف مصدر حقوقي، عن وفاة أحد المتهمين في قضية مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد، داخل سجون الميليشيا في محافظة صنعاء، بعد اتهام مجموعة بالتعاون مع التحالف ومراقبة تحركات الصماد والإبلاغ عن موقع وجوده، كما تزعم الميليشيا.

وذكر المحامي عبد الرحمن برمان، أنّ المعتقل علي عبده كزابة والبالغ من العمر 20 عاماً، فارق الحياة بأحد معتقلات الحوثي في صنعاء وطأة تحت التعذيب. ولفت برمان، إلى أن كزابة متهم من قبل ميليشيا الحوثي في قضية مقتل الصماد، والذي كان يتولى ما يسمى رئيس المجلس السياسي للميليشيا الإيرانية. وأشار إلى أن كزبة يخضع مع آخرين للمحاكمة في جلسات غير علنية.

جرائم ميليشيا

وينحدر كزابة من محافظة الحديدة من أسرة معدمة. وفيما لا يمتلك كزابة الهاتف أو يجيد استخدامه، تصر الميليشيا على اتهامه بإرسال إحداثيات للتحالف العربي في قضية مصرع الصماد في 23 أبريل 2018، في حين أنّ الصماد استهدف بعملية جوية للتحالف مع عدد من القيادات والمرافقين في شارع الـ 50 وسط الحديدة.

وفيما كشفت رابطة أمهات المختطفين، عن وفاة ما يزيد على 120 معتقلاً تحت التعذيب في سجون الحوثي، أكّد تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بأمانة صنعاء التابع للحكومة الشرعية، وفاة 24 معتقلاً تحت التعذيب في سجون الميليشيا منذ يناير 2018 وحتى 25 يوليو.