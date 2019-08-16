كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإيكونوميست: قوات الأمن التركية تكافح عودة مقاتلي داعش إلى بلادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكافح الحكومة التركية للتعامل مع آثار الجماعة الإرهابية "داعش"، حيث يعود المئات من الجهاديين وعائلاتهم إلى ديارهم في تركيا أو يحاولون الفرار إلى البلاد بعد الهزيمة في سوريا والعراق، حسبما أفادت مجلة الإيكونومست هذا الأسبوع.

وقالت الإيكونوميستK إنه يعتقد أن ما لا يقل عن 2000 تركي قد انضموا إلى الجماعة الإرهابية المتطرفة، وهناك 500 منهم محتجزون الآن في السجون التركية، التي تضم أيضًا نحو 700 مقاتل أجنبي من داعش.

وفي الوقت نفسه تم احتجاز حوالي 400 سيدة تركية انضمن إلى داعش وأكثر من 280 طفلًا في بغداد، حسبما ذكرت صحيفة جازيت دوفار التركية هذا الأسبوع. وقد شاركت وزارة الخارجية التركية في مفاوضات لإعادتهم.

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وذكرت المجلة أن قوات الأمن التركية تعرف جيدًا المخاطر التي يمثلها تدفق الأتراك المتطرفين الذين قضوا وقتًا بين صفوف داعش.

ويُعتقد أن أعضاء المجموعة مسؤولون عن سلسلة من الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص في تركيا بين عامي 2015 و2017.

وحالت الإجراءات الأمنية التركية دون وقوع المزيد من الهجمات منذ ذلك الحين، وتقول الشرطة إنها أوقفت ما مجموعه 28 هجومًا منذ عام 2014.