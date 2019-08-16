كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإيكونوميست: قوات الأمن التركية تكافح عودة مقاتلي داعش إلى بلادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الإيكونوميستK إنه يعتقد أن ما لا يقل عن 2000 تركي قد انضموا إلى الجماعة الإرهابية المتطرفة، وهناك 500 منهم محتجزون الآن في السجون التركية، التي تضم أيضًا نحو 700 مقاتل أجنبي من داعش.
وفي الوقت نفسه تم احتجاز حوالي 400 سيدة تركية انضمن إلى داعش وأكثر من 280 طفلًا في بغداد، حسبما ذكرت صحيفة جازيت دوفار التركية هذا الأسبوع. وقد شاركت وزارة الخارجية التركية في مفاوضات لإعادتهم.
وذكرت المجلة أن قوات الأمن التركية تعرف جيدًا المخاطر التي يمثلها تدفق الأتراك المتطرفين الذين قضوا وقتًا بين صفوف داعش.
ويُعتقد أن أعضاء المجموعة مسؤولون عن سلسلة من الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص في تركيا بين عامي 2015 و2017.
وحالت الإجراءات الأمنية التركية دون وقوع المزيد من الهجمات منذ ذلك الحين، وتقول الشرطة إنها أوقفت ما مجموعه 28 هجومًا منذ عام 2014.