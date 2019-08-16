كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مستوطنين ومقتل منفذ عملية الدهس بمستوطنة غوش عتصيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن فلسطينيا قتل أثناء محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مفترق غوش عتصيون بالضفة الغربية.

وأكد موقع "يديعوت أحرونوت" إصابة مستوطن بجروح خطيرة، فيما أصيبت مستوطنة أخرى بجروح متوسطة جراء العملية.

وقال متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" إن شرطيا بلباس مدني أطلق النار على السائق من مسافة قصيرة جدا بعد عملية الدهس، مضيفا أن المستوطن المصاب يبلغ 17 سنة، في حين يبلغ عمر المستوطنة 19 سنة.

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وردّا على العملية، أغلق الجيش الإسرائيلي عددا من المداخل القريبة من محافظة بيت لحم.

وأصدرت حركة "حماس" تعقيبا على العملية، أكدت فيه أن "خيار المقاومة سيظل حاضرا بالمرصاد لمن يتطاول على حقوق شعبنا ومقدساته، وأبناء شعبنا البطل، ومقاوموه الأبطال سيواصلون دربهم بعزم لا يلين وبطولة لا تنكسر ولا تعرف مستقرا لها سوى النصر أو الشهادة".

ودعا البيان الفلسطينيين "لاحتضان عائلات الشهداء والأسرى منفذي العمليات الجهادية ومساندتها في وجه إجراءات الاحتلال".

وختم البيان بتقديم التهنئة "لعائلات الشهداء الأبطال" لما زرعوه في أبنائهم من "ثمار النبل".