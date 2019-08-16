كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض الاقتصاد التركي نحو 4 % في شهر يوليو الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف معهد الإحصاء التركي عن انخفاض الإنتاج الصناعي لتركيا بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي.

وفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم 1.01 في المئة على أساس سنوي.

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وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018، والربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة نحو 8 في المئة منذ بداية العام بعد أن هوت 30 في المئة العام الماضي خلال أزمة العملة التركية.

كما انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم 1.5 في المئة مع تراجع قطاع البنوك 2.3 في المئة وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في شتى المجالات.