أمن فاس يجهض ثلاث عمليات لترويج المخدرات .. قاصرة تحمل أكثر من ألفي قرص مهلوس وغاز مسيل للدموع

أجهضت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، ثلاث عمليات لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف سبعة أشخاص وحجز 7.079 قرص من مخدر الاكستازي والأقراص الطبية المخدرة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ هذه العمليات الأمنية الثلاثة في عدة مناطق بمدينة فاس، حيث جرى ضبط شخصين متلبسين بحيازة 3999 قرص مهلوس ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات تجارة المخدرات، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث، وهو سائق سيارة أجرة، والذي يشتبه في صلته المحتملة بهذه القضية.

وأسفرت العملية الثانية، حسب البلاغ، عن توقيف قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، كانت على متن حافلة للنقل الطرقي وبحوزتها 2.080 قرص مهلوس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومشارك ثالث وبحوزتهما عبوة غاز مسيل للدموع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأنشطة غير المشروعة.

واضاف المصدر ذاته أن العملية الأمنية الثالثة مكنت من توقيف مشتبه فيه آخر على متن حافلة للنقل الطرقي، كانت قادمة من طنجة وبحوزته 1.000 قرص مهلوس من أنواع مختلفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة القاصرة تحت المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية.