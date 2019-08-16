50 طفل من القدس يصلون المغرب للاستفادة من العطلة الصيفية في 4 مدن

وصل العشرات من فلسطيني من القدس، مساء أمس الخميس، إلى مطار محمد الخامس، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

ويشارك أطفال القدس، والذين يصل عددهم إلى خمسين طفل، إلى الدارالبيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 12 للمخيم الصيفي، التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، كل سنة، تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وفي ضيافته.

الدورة الحالية من المخيم الذي دأب المغرب على استضافته، تحمل اسم الأميرة للا أسماء، وتتوزع أطوارها على مدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة وتطوان، وتعقد في فترة تقارب أسبوعين، تمتد ما بين 15 و 28 غشت 2019.

يشار إلى أن الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس، إحدى اللجان الدائمة في منظمة التعاون الاسلامي، حيث يتابع عن كثب التطورات على الأراضي الفلسطينية، ضمن اللحنة الرباعية العربية، كما يتابع ويتفاعل عن قرب مع التطورات الميدانية التي تعرفها مدينة القدس.

وإلى جانب الدور السياسي، يقول المغرب بالتفاتات إنسانية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس الشريف، حيث أطلقت اللجنة عددا من المشاريع في المدينة، إلا أن المغرب سبق له أن انتقد على لسان الملك محمد السادس في إحدى رسائله الموجهة لمنظمة التعاون الإسلامي، عدم التزام الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه لجنة القدس، حيث لا زال المغرب يتحمل أكبر جزء من الأعباء المالية للجنة.