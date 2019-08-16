مجدل شمس: إصابة خطيرة في حادث انزلاق جرار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 69 عاما من بلدة بقعاثا بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي في بلدة مجدل شمس بمنطقة الجولان السوري المحتل، اليوم الجمعة.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث وقع نتيجة انزلاق جرار لأسباب لم تعرف بعد في الوقت الذي توقف به سائقه لإصلاح عطب ما.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.
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