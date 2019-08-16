حريقان قرب منازل مأهولة في نحف وكفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع بعد ظهر اليوم، الجمعة، حريقان في بلدتي كفر كنا ونحف بالقرب من منازل مأهولة، ما أسفر عن إخلاءها من السكان خشية وصول ألسنة النار إليها.
وفي بلدة نحف، شبت ألسنة النار في منطقة أشواك قريبة من منازل سكنية، ما استدعى حضور طواقم من الإطفاء بمساندة مروحية إلى المكان والتي عملت على إخماد ألسنة النار.
وقد حذرت طواقم الإطفاء السكان في المنطقة إغلاق منافذ منازلهم والبقاء داخلها حتى إشعار آخر، كما ناشدت المواطنين بعدم الوصول إلى منطقة الحريق حفاظا على سلامتهم.
وفي بلدة كفر كنا، اندلع حريق هائل بالقرب من منازل مأهولة في حي البدو، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وحضرت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت بمساندة مروحية على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.
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