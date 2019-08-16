الحبانية تستقطب 65 الف سائح خلال ايام العيد

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي، الجمعة، ان المدينة السياحية في الحبانية استقبلت نحو 65 الف سائح خلال ايام عيد الاضحى، في استقطاب هو الاول من نوعه للسياح منذ استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن الانبار .

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "المدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي، استقبلت خلال ايام العيد نحو 65 الف سائح من مختلف المحافظات العراقية في مؤشر على انتعاش الواقع السياحي في الانبار للمرة الاولى نتيجة استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن الانبار".



واضاف الدليمي، ان "استقبال هذا العدد الذي يفوق الطاقة الاستيعابية للمنتجع السياحي من السياح اثر بشكل سلبي على سياحة اقليم كردستان كون ان معظم السياح الذين اقضوا فترة العيد في المدينة السياحية كانوا يقضون ايام العيد في اقليم كردستان وهذا يعد انجاز كبير تحققه حكومة الانبار المحلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات الساندة"، مبينا ان "جذب السياح علامة بارزة ومستقبل واعد لانتعاش الواقع السياحي في المحافظة".

