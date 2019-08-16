القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة الإرهاب في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة الإرهاب في العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "استخبارات لواء المشاة (25) تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة (٤) أرهاب ضمن قاطع مسؤولية الفوجين "الثاني والثالث" في اللواء جنوبي بغداد".



وتعتقل القوات الأمنية بين فترة وأخرى مطلوبين إلى القضاء وفق المادة ( 4 إرهاب) في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.



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