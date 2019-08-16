نائب يدعو مدراء الدوائر الخدمية في ميسان لاجتماع عاجل وانهاء ازمة الاهالي

وقال المكتب الاعلامي للامي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس تحالف سائرون في ميسان علي سعدون اللامي حضر شخصيا ميدان المظاهرات الجماهيرية الغاضبة التي خرج بها ابناء الاقضية والنواحي في المناطق الشمالية لمحافظة ميسان للمطالبة بالخدمات الضرورية العامة".واضاف المكتب، أن "اللامي استمع شخصيا وميدانيا لمطالبهم ومعاناتهم حيث اتصل مباشرة بالجهات المعنية وشدد على الاستماع لمطالب المتظاهرين".

وتابع المكتب، أن اللامي دعا مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة لاجتماع ضروري موسع عاجل في قضاء علي الغربي لانهاء هذه الازمة بأسرع وقت وبحلول واقعية كون المطالب المطروحة من قبل المتظاهرين هي مطالب واقعية ونابعة من معاناة حقيقية كاملة".