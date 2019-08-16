نائب يدعو مدراء الدوائر الخدمية في ميسان لاجتماع عاجل وانهاء ازمة الاهالي

دعا النائب عن تحالف سائرون علي سعدون اللامي، الجمعة، مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ميسان لاجتماع عاجل، عازيا ذلك الى "انهاء ازمة الاهالي" الذين تظاهروا على سوء الخدمات.
واضاف المكتب، أن "اللامي استمع شخصيا وميدانيا لمطالبهم ومعاناتهم حيث اتصل مباشرة بالجهات المعنية وشدد على الاستماع لمطالب المتظاهرين".
وتابع المكتب، أن اللامي دعا مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة لاجتماع ضروري موسع عاجل في قضاء علي الغربي لانهاء هذه الازمة بأسرع وقت وبحلول واقعية كون المطالب المطروحة من قبل المتظاهرين هي مطالب واقعية ونابعة من معاناة حقيقية كاملة".
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