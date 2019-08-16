قراصنة يختطفون 3 بحارة روس قبالة سواحل الكاميرون

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم. وأوضحت الخارجية، أن قراصنة هاجموا بالقرب من ميناء دوالا الكاميروني سفينة الشحن مارماليتا التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا وتعود ملكيتها إلى شركة دنماركية، واختطفوا ثمانية من أفراد الطاقم بينهم 3 مواطنين روس.



وقالت الخارجية الروسية إن "الدبلوماسيين الروس يتعاونون بنشاط مع السلطات المختصة الكاميرونية ومالكي السفينة، من أجل تسهيل الإفراج السريع عن المواطنين الروس".



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