جدد سلاح الجو الليبي، الجمعة، قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة.
وأضاف المسماري، أن "المطار يحتوي على غرفة عمليات لتسيير الدرون التركية، التي تستهدف قاعدة "الوطية" الجوية والقوات التابعة للجيش غرب طرابلس."
وكان الجيش الليبي أعلن،أمس الخميس، أن طائراته استهدفت مطار زوارة الدولي الواقع على بعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تدمير مرآبين داخل المطار فيما تم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. الجيش الليبي يقصف قاعدة لإقلاع الطائرات التركية المسيرة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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