للمرة الثانية.. الجيش الليبي يقصف قاعدة لإقلاع الطائرات التركية المسيرة في طرابلس

ونقلت "سكاي نيوز" عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي احمد المسماري قوله، إن "سلاح الجو الليبي جدد قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضد الجيش الوطني الليبي، لمصلحة الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وتتحالف مع أنقرة".وأضاف المسماري، أن "المطار يحتوي على غرفة عمليات لتسيير الدرون التركية، التي تستهدف قاعدة "الوطية" الجوية والقوات التابعة للجيش غرب طرابلس."

وكان الجيش الليبي أعلن،أمس الخميس، أن طائراته استهدفت مطار زوارة الدولي الواقع على بعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تدمير مرآبين داخل المطار فيما تم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب.