بعد معاناتها من زواج القاصرات.. عراقية تتخذ قراراً جريئاً وتحقق حلمها

وتقول فاطمة :"كنت أشعر بالخيبة بعدما تركت الدراسة وذهبت إلى بيت زوجي مجبرة، لا أعرف كيف أبدأ حياتي من هناك وأنا أضع كل تفكيري في الدراسة، وكيف يمكنني العودة رغم أن أحد شروط الزواج هو تركي للمدرسة".
مواجهة التحديات
لم يكن لدى فاطمة طريقة للاحتجاج أو الرفض، سوى الرضوخ للأمر الواقع، وعدم الاعتراض على قرار أهلها، لكنها استطاعت إقناع زوجها بالعودة إلى المدرسة بعد مرور سنتين على الزواج.
ونقلت "الجزيرة نت" في حديث لفاطمة، أن "موافقة زوجي كانت مشروطة، وهي أن أتخرج من الإعدادية وأتوقف، ولكن نتائج الامتحانات قد أظهرت حصولي على معدل 99% والأولى على المدرسة، الأمر الذي رفع من مستوى التحدي والمواجهة، بدءاً من زوجي وأهله، والطفل الذي أنجبته وصعوبة الدراسة في كلية الطب، بعدما خيرني زوجي بينه وبين الدراسة، اخترت دراستي بلا تردد".
ومثل فاطمة الآلاف من البنات اللواتي يتزوجهن وهن قاصرات، في جميع المحافظات العراقية، حيث تزداد نسب الطلاق والانتحار واقتراف الجرائم، ويؤكد خبراء في القضاء أن الزواج المبكر أحد أسباب ذلك.
وتؤكد فاطمة ان "أهلها كان يشعرون بخطأ زواجها، وتركها الدراسة، لكن هذه النظرة قد تغيرت وتحولت من رفض إلى دعم كبير، بعدما قبلت في كلية طب الأسنان، كان الدعم الأساسي يأتيها من والدتها، التي وقفت بجانبها طوال الوقت".
وبعد رحلة علمية قضتها فاطمة في الدراسة بكلية طب الأسنان، تخرجت أخيراً هذا العام، لتكون طبيبة تستعد للانخراط في المؤسسات الصحية في مدينتها كربلاء.
الوظيفة سلاح
تعتقد الناشطة في مجال حقوق المرأة والباحثة الاجتماعية هدى حميد أن "الوقت الحالي تمثل فيه الوظيفة سلاحا للمرأة العراقية لتحقق الاكتفاء الذاتي ماليا لنفسها حتى لو كان ذلك على حساب حياتها الزوجية".
وتضيف أن "حياة المرأة لا يمكن أن تخلو من المعوقات والتحديات، والمجتمع العراقي ينقسم حيال قضية تعليم المرأة إلى قسمين، الأول يحفز ويشجع المرأة على إكمال مسيرتها العلمية، والآخر يرى في ذلك سببا للتقصير تجاه البيت والزوج".
وتشير إلى أن" بعض الطبقات الاجتماعية أصبحت تفضل المرأة صاحبة الوظيفة والمهنة أكثر من غيرها، كونها تعين الزوج على متطلبات الحياة والأسرة".
ناشطة إنسانية
لم تتوقف فاطمة عند إكمال دراستها، بل برزت في نشاطات وفعاليات إنسانية كثيرة مع منظمات عالمية، بداخل العراق بحسب ما تؤكد ذلك زميلتها مريم الإبراهيمي.
وتضيف الإبراهيمي أنها "تعرفت على فاطمة في أول فترة بعد طلاقها، ورأت كيف أنها لم تتوقف بل دخلت وعملت في مجالات مختلفة وكونت فريقا تطوعيا".
وتبين "أنها مثال للمرأة الناجحة، حيث تخلق التحدي لوحدها ودون انتظار دعم أي شخص، ونجاح فاطمة يزعج الكثير في المجتمع ممن ينظر إلى المرأة بشكل سلبي".
ويعتبر الزواج المبكر وزواج القاصرات من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في العراق، إضافة إلى أسباب مهمة أخرى كالوضع الاقتصادي.
وبحسب إحصائية لمجلس القضاء الأعلى في العراق، فقد كشف عن تسجيله 73 ألف حالة طلاق في العام 2018، في مختلف مدن العراق، وتصدرت العاصمة بغداد القائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معاناتها من زواج القاصرات.. عراقية تتخذ قراراً جريئاً وتحقق حلمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.