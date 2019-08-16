حاج يمني: دور قوات تحالف دعم الشرعية محوري في دحر مليشيا الحوثي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أبدى الحاج اليمني عبدالباسط حسن عبدالله، شكره لله ثم لخادم الحرمين الشريفين على برنامج الاستضافة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, حيث استضاف هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال إن استضافته لأداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الخرمين الشريفين خففت لهيب وحرقة خسارة ثلاثة من أبنائي في الحرب.

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وثمّن “عبدالباسط”، وقفات المملكة في خدمة الأشقاء اليمنيين من خلال تحالف دعم الشرعية والوقوف إلى جانب الجيش اليمني في دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال إن المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران قتلوا الأبرياء ونشروا الفتنة ودمروا البلاد, مضيفًا أن الحوثيين هاجموا منطقتهم بقذيفة صاروخية أدت إلى استشهاد عدد كبير من الجيش الوطني, واستشهد بعد ذلك على فترات متعددة ثلاثة من أبنائه وواحدا من حفيده, مشيرًا إلى أن الشهداء ذهبوا من مكان إلى مكان آمن خصوصًا أنهم دافعوا عن الدين والوطن وبلاد الحرمين سائلاً الله أن يتقبلهم برحمته.

وعن استضافته ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، أوضح “عبدالباسط”، أن هذه المكرمة الملكية ليست بمستغربة على قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- فهو يقدم الغالي والنفيس للشعب اليمني فعطاءاته منتشرة في سائر العالم, داعيًا الله أن يحفظه وسمو ولي عهده الأمين, وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين.