الخارجية الروسية: قراصنة يختطفون 3 بحارة روس قبالة سواحل الكاميرون

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "ثلاثة قراصنة خطفوا قبالة سواحل ​الكاميرون​، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم"، موضحةً أن "قراصنة هاجموا بالقرب من ميناء دوالا الكاميروني ​سفينة​ الشحن مارماليتا التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا وتعود ملكيتها إلى شركة دنماركية، واختطفوا ثمانية من أفراد الطاقم بينهم 3 مواطنين روس".

وفي بيان لها، لفتت ​الخارجية التركية​ إلى أن "الدبلوماسيين الروس يتعاونون بنشاط مع السلطات المختصة الكاميرونية ومالكي السفينة، من أجل تسهيل الإفراج السريع عن المواطنين الروس".