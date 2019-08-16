حكومة ألمانيا: ميركل تعتزم عقد اجتماع مع جونسون قريبا لإجراء محادثات حول "بريكست"

أفادت المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​ ستيفن زايبرت بأن "المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ تعتزم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ​بوريس جونسون​ قريباً لإجراء محادثات حول خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​"، موضخاً أنه "من المجدي إجراء محادثات عن "​بريكست​" وموضوعات مشتركة".

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