"حماس": العمليات ضد إسرائيل ردا على جرائمها المستمرة

اعتبرت حركة "حماس" ان "العمليات ضد إسرائيل بالقدس والضفة الغربية رد على الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى وجرائمه المستمرة ومشاريع الهدم والتهويد"، مشيرةً إلى "استمرار هذا الإرهاب المنظم في مدينة القدس والضفة الغربية سيفجر المنطقة من جديد في وجه الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه".
وفي بيان لها، لفتت الحركة إلى أن "شعبنا الفلسطيني العظيم مستعد للانخراط في أي معركة لحماية الأقصى وإفشال مخططات اقتحامه ومشاريع تقسيمه وتهويده ومواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني".
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