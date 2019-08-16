رئيس إتحاد بلديات بعلبك استقبل وفد لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي

التقى رئيس إتحاد بلديات بعلبك ​حمد حسن​ في مكتبه وفدا من "لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي"، وكان عرض للقضايا الإنمائية والحياتية والاجتماعية في بعلبك، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في ​الشمال​ القاضي ​رضا رعد​.

وأكد حسن "متابعة الاتحاد لمسألة تأخير المتعهدين بتنفيذ التزاماتهم، والتشدد في موضوع التزامهم بدفاتر الشروط للمشاريع الخدماتية، من صيانة شبكات ​مياه الشفة​ و​الصرف الصحي​ والطرقات العامة وسواها".

وانتقد المجتمعون "تخاذل مجالس التنمية الرسمية والدولية بمؤازرة بلدات الإتحاد ودعمها في ظل ​النزوح السوري​ الضاغط وتداعياته وإستنزافه لمقدرات البلديات على أكثر من صعيد".

وناشدوا ​وزارة الداخلية والبلديات​ "السماح للبلديات بمنح تصاريح البناء، والعمل بالتصاريح التي اعطيت سابقا من قبل ​بلدية بعلبك​، لكون ​قطاع البناء​ من شأنه زيادة فرص العمل وتنشيط العجلة الاقتصادية".

وتم الاتفاق على "تنسيق الجهود والتحرك السلمي لتحقيق المتطلبات الضرورية، لتفعيل حركة العجلة الإقتصادية".