رئيس إتحاد بلديات بعلبك استقبل وفد لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي

التقى رئيس إتحاد بلديات بعلبك حمد حسن في مكتبه وفدا من "لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي"، وكان عرض للقضايا الإنمائية والحياتية والاجتماعية في بعلبك، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد.
وأكد حسن "متابعة الاتحاد لمسألة تأخير المتعهدين بتنفيذ التزاماتهم، والتشدد في موضوع التزامهم بدفاتر الشروط للمشاريع الخدماتية، من صيانة شبكات مياه الشفة والصرف الصحي والطرقات العامة وسواها".
وانتقد المجتمعون "تخاذل مجالس التنمية الرسمية والدولية بمؤازرة بلدات الإتحاد ودعمها في ظل النزوح السوري الضاغط وتداعياته وإستنزافه لمقدرات البلديات على أكثر من صعيد".
وناشدوا وزارة الداخلية والبلديات "السماح للبلديات بمنح تصاريح البناء، والعمل بالتصاريح التي اعطيت سابقا من قبل بلدية بعلبك، لكون قطاع البناء من شأنه زيادة فرص العمل وتنشيط العجلة الاقتصادية".
وتم الاتفاق على "تنسيق الجهود والتحرك السلمي لتحقيق المتطلبات الضرورية، لتفعيل حركة العجلة الإقتصادية".
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