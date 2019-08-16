النشرة: حريق أدى الى إنفجار ألغام من مخلفات الجيش الاسرائيلي مقابل حولا

افاد مراسل "النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "حريقا اندلع بمحاذاة ​السياج الحدودي​ في منطقة تلة العباد مقابل ​بلدة حولا​، مما ادى إلى ​انفجار​ الغام من مخلفات ​الجيش الاسرائيلي"​.

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