بهية الحريري لوفد مخاتير جزين: متمسكون بنموذج الحياة المشتركة بين صيدا وجزين

عرضت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، أوضاع منطقة جزين، مع وفد من رابطة مخاتير المنطقة برئاسة رئيس الرابطة مختار جنسنايا جهاد يوسف، وكان اللقاء مناسبة ايضا لتبادل التهنئة بعيد انتقال ​السيدة العذراء​ وللتداول في شؤون واوضاع المنطقة وما تشهده منطقتا صيدا وجزين من مشاريع وأنشطة سياحية وتنموية وسبل تفعيل وتقوية التواصل بينهما أكثر وعلى كل المستويات.

وكان تأكيد مشترك على "العلاقة التاريخية والمميزة التي تربط جزين بصيدا باعتبار كل منهما امتدادا طبيعيا وسياحيا واقتصاديا واجتماعيا للآخر، واهمية العمل على توطيد هذه العلاقة أكثر بالتعاون بين كل مكونات المنطقتين".

ورحبت الحريري بالوفد مؤكدة "التمسك بالنموذج المميز الذي تقدمه صيدا وجزين مع كل المنطقة في ​الحياة​ المشتركة"، ومنوهة "بالدور الذي تقوم به رابطة مخاتير جزين في تحصين هذا النموذج وابرازه بأروع صوره بجهود المختار يوسف وكل مخاتير المنطقة".

من جهته، اثنى المختار يوسف على "الدور الوطني للنائبة الحريري وجهودها وحرصها على الحفاظ على العيش الواحد بين صيدا وجزين وعلى تعزيز جسور التواصل والتكامل بين المنطقتين".