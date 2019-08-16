علي عبد اللطيف فضل الله: المقاومة تمثل حاجة وطنية لترسيخ الاستقرار

اكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله ان "المقاومة تمثل حاجة وطنية لترسيخ الاستقرار وردع العدوان الاسرائيلي ومواجهة كل التدخلات الخارجية التي استباحت لبنان وادخلته في اتون الحروب والصراعات".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة لفت فضل الله الى ان "المقاومة بانتصارها على العدو الصهيوني ارست معادلة لبنان بقوته وليست بضعفه حيث لا تحميه إلا توازنات القوة المتمثلة بالوحدة الوطنية وحضور المقاومة والجيش".
وشدد على "الحاجة لمقاربات وطنية تخرجنا من حالة عقم الطبقة السياسية المحكومة للمصالح الفئوية الضيقة"، منبها "لضرورة تحريك الخطط الاصلاحية والنهوض بمسؤولية المواجهة الفعلية للفساد بعيدا عن التجاذبات السياسية والاستهلاك الاعلامي الرخيص".
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